El mercado provisional de Monte Alto, en A Coruña, vuelve a su antiguo uso como espacio deportivo

Este miércoles, los placeros de Monte Alto dicen adiós a la que fue su casa durante los últimos tres años. Aunque llegaron a la plaza de Indalecio Prieto un poco a regañadientes, hoy pueden decir que le cogieron cariño.

Fue algo temporal. Duró el tiempo que le llevó al Concello concluir las obras de renovación del antiguo mercado en el corazón del barrio. Su ubicación provisional les brindó una clientela nueva que esperan que se mantenga ahora que han vuelto a su antiguo hogar. "Mucha más gente joven", decían esta mañana en la plaza.

Ahora que ese mercado ha dejado de funcionar, se espera que toda esa clientela se sume a la de siempre, a la misma que esta mañana aguardaba desde primera hora a que abriera el nuevo mercado completamente reformado.

Mientras se llevaba a cabo la inauguración del nuevo emplazamiento, los obreros comenzaban a desmontar los puestos del mercado de Indalecio Prieto. Aunque todavía con olor a verduras frescas, chorizo, queso o pescado, este volverá a cumplir con su antigua función.

Y es que antes de que se convirtiera en una plaza de abastos, hacía de espacio deportivo. Todo ello a escasos metros de donde se encuentra la sede de la concejalía de Urbanismo.

El nuevo mercado

Aunque la despedida no fue fácil, los placeros tenían ganas del cambio. Así se lo confesaban a Quincemil el pasado sábado, siendo este su último día en el mercado provisional.

Después de tres años de reforma, lo que se encontraron esta mañana superó con creces las expectativas que tenían. En total son nueve los puestos que han abierto este miércoles, pero también hay otros dos adjudicados que no tardarán en abrir. En total son 22 los espacios que se habilitarán para negocios. Los 11 que estaban hoy libres se licitarán, según adelantó la alcaldesa, "próximamente".

Rey destacó esta mañana durante el acto de inauguración que el nuevo edificio es "un mercado moderno, un mercado nuevo, de luz, y es el mercado que merece el barrio de Monte Alto".

Recordó además que el anterior se construyó en los años 80 y que, después de casi 40 años, "tocaba una remodelación", no solo del mercado, sino también del parking, del supermercado y de los locales anexos. La actuación incluyó además la plaza y las calles del entorno, con la intención de "hacer de este un espacio central, un espacio de convivencia".