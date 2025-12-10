Inés Rey, sobre las denuncias contra José Tomé por acoso sexual: "Hay que actuar con contundencia y celeridad"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha mostrado esta mañana rotunda tras conocerse las denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé: "Hay que actuar con firmeza y contundencia, y sobre todo con rapidez y con la máxima celeridad y diligencia para proteger a las víctimas".

Así lo ha asegurado la regidora a las preguntas de los medios durante la inauguración del renovado mercado de Monte Alto en A Coruña. Rey ha manifestado su "absoluta indignación" con todos los comportamientos machistas y ha asegurado que siente "un profundo asco" cuando lee este tipo de cuestiones.

"Pido que se investigue con la máxima celeridad, con la máxima firmeza y contundencia y, por supuesto, mi apoyo y respaldo total y absoluto a las víctimas de estas conductas absolutamente asquerosas, denigrantes y que no tienen cabida no solo en el Partido Socialista sino en cualquier ámbito de la sociedad", ha señalado la regidora de A Coruña.

Inés Rey ha añadido que "lamentablemente el sistema patriarcal sigue estando presente en nuestra sociedad", algo a lo que no son ajenos los partidos políticos. "Hay que actuar con firmeza y contundencia, y sobre todo con rapidez y con la máxima celeridad y diligencia para proteger a las víctimas. Que no se sientan solas, que se sientan respaldadas por quien tiene la responsabilidad de hacerlo y por toda la sociedad", ha concluido la alcaldesa.

Seis mujeres han denunciado a Tomé

Hasta seis mujeres han denunciado a José Tomé a través de los canales internos del PSOE por un acoso que, aseguran, sufren desde hace tiempo. Así lo ha desvelado el programa Código10 de Cuatro.

Las afectadas, cuyas identidades no han trascendido, dicen que "desvía a sexo" cualquier tipo de conversación y entre ellas se encuentran militantes, trabajadoras, concejalas y asesoras. El espacio televisivo descubrió que los principales cargos políticos del PSOE en Galicia y en Lugo estaban al tanto de la situación, pero que "no es para tanto y él es así".

Esta acusación implica al actual secretario general gallego y último candidato a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, a la secretaria de organización, Lara Méndez, y a la secretaria del partido en Lugo y alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto.

La denuncia recoge mensajes, llamadas subidas de tono, tocamientos, imágenes y comentarios fuera de tono, además de ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de relaciones sexuales.