El herido grave en el incendio de la Sagrada Familia, en A Coruña, sale de la UCI

La persona que ingresó con pronóstico grave en el Complexo Hospitalario da Coruña (CHUAC) tras el incendio en un edificio de la Sagrada Familia a finales de noviembre ha salido de la UCI. Así lo han confirmado esta mañana fuentes del centro hospitalario, que informan de que el hombre ha sido trasladado a planta y evoluciona favorablemente.

El fuego en el edificio de la Sagrada Familia se originó cuando un vecino que tenía problemas con la electricidad en su vivienda llamó a una segunda persona para que realizase labores de electricista, pese a que no estaba dado de alta para realizar esta actividad. El incendio se originó en el cuadro eléctrico del edificio, y generó un intenso y tóxico humo.

Los bomberos se desplazaron hasta el inmueble para sofocar las llamas y, en el primer piso, localizaron a una persona ya fallecida y a otra herida de gravedad debido a la intoxicación por humo, que fue ingresada en la UCI. Un menor fue ingresado también en un centro hospitalario,y una cuarta persona fue atendida en un Punto de Atención Continuada (PAC).

El vecino que estuvo ingresado en la UCI se encuentra ahora en planta. El residente en el edificio que llamó al electricista y este último fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Ambos están investigados por un supuesto delito de homicidio imprudente.

El herido en la plaza de Azcárraga sigue en planta

El joven que se cayó de la estatua de la fuente de la plaza de Azcárraga, por otro lado, pasó a planta a finales de la semana pasada y continúa ingresado en el CHUAC con evolución favorable.

El chico, de 25 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico, graves heridas en una pierna y contusiones al precipitarse desde la escultura que corona la fuente y caer esta sobre él al ceder por la parte de la base.

Una vez esté recuperado, el Concello da Coruña abrirá un expediente para reclamar los daños causados a la estatua. Fuentes municipales insisten en que "lo primero" es que el herido "se recupere lo antes posible y totalmente de sus lesiones".