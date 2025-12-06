Comienzan en A Coruña las reformas de los centros cívicos de San Diego y O Castrillón

Los centros cívicos de San Diego y O Castrillón ya han iniciado las obras de renovación, que forman parte del Plan de Renovación dos Centros Cívicos Municipais del Concello de A Coruña y que cuentan con un presupuesto conjunto que supera los 550.000 euros.

La primera fase de este plan, con un presupuesto total de 3 millones, se aprobó el pasado mes de abril.

En el caso de San Diego, el 3 de diciembre se firmó el acta de comprobación de replanteo para poder dar inicio a las obras. Las intervenciones contemplan la reparación y limpieza de las fachadas, la instalación de sistemas de protección frente a aves, el relevo de vidrios deteriorados, el sellado y mantenimiento del muro cortina, así como la mejora de la cubierta mediante la limpieza y reparación de canalones, bajantes y faldones. También se acometerán pinturas y reparaciones interiores, se renovarán acabados y se actuará sobre los muros de hormigón del sótano. La inversión prevista asciende a 208.104,25 euros.

En O Castrillón, las obras también afectan a la biblioteca municipal. Estos trabajos arrancarán el miércoles 10 de diciembre y con ellos se reparará la estructura y se harán tareas de mantenimiento como la limpieza y desinfección de cubiertas, el desatasco de las pluviales, la reposición de la línea de vida y mejoras en carpinterías, pavimentos y acristalamientos.

Además, se pondrá un nuevo sistema de climatización y ventilación en la sala infantil. La partida es de 346.995,29 euros.

Los centros de Labañou, Os Rosales y la escalinata de Santa Lucía completan los lugares que se renovarán en la primera fase de este plan para actualizar y renovar infraestructuras vecinales que llevan décadas en uso.