Alejandro Carballo, nuevo Inspector Jefe de la Policía Local de Sada (A Coruña)

Sada ha nombrado a Alejandro Carballo Rodríguez como Inspector Jefe de la Policía Local. El nombramiento se produce tan solo unas semanas después de que el Concello fuera criticado por falta de efectivos por parte de la representación sindical de la Unión Sindical Obrera en Galicia (USO Galicia).

Ahora, con Carballo al frente, el gobierno local resalta que se da un paso más en el "reforzo estrutural" de la localidad. Asimismo, recuerdan la incorporación este mismo año de tres nuevos agentes, que se sumaron al servicio al completar su año de formación en la Academia Galega de Seguridade Pública.

El nuevo Inspector acumula casi 20 años de servicio en la Policía Local de Sada, algo que han valorado desde el Concello. "A súa longa traxectoria profesional no propio corpo constitúe un valor engadido para afrontar con eficacia a coordinación e dirección da Policía Local", afirman en un comunicado.

Por otra parte, el gobierno municipal agradece el trabajo de Francisco Montes Varela, quien asumió el cargo de jefe accidental durante los últimos cinco años y de quien destacan su "compromiso, responsabilidade e dedicación". Montes Varlea continuará formando parte de la Policía como oficial.

Con este nombramiento, Sada busca "ofrecer un servizo máis eficaz, próximo e adaptado ás necesidades da cidadanía sadense".