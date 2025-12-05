Culleredo impulsa al comercio y la hostelería con una nueva edición de los concursos de Nadal

El Concello de Culleredo vuelve a apostar por el comercio y la hostelería local con una nueva edición de los tradicionales Concursos de Nadal, una iniciativa con la que se busca dinamizar la actividad económica del municipio durante la campaña navideña. Este año aumenta tanto la participación como los premios en juego.

En el VI Concurso de Escaparatismo de Nadal participan 75 establecimientos, una cifra superior a la de 2024. Los vecinos pueden ver todas las decoraciones y votar por su favorita en la web omellorescaparatedeculleredo.com. Los tres comercios más votados recibirán 500, 300 y 200 euros. Las decoraciones deberán mantenerse visibles hasta el 7 de enero.

La hostelería también cobra protagonismo con el II Concurso de Ambientación de Nadal, que este año reúne a 21 locales, también más que en la edición anterior. Las imágenes y votaciones están disponibles en hostaleriadenadalenculleredo.com. En este caso, los premios serán de 300, 200 y 150 euros para los tres primeros clasificados.

Además, para incentivar la participación vecinal, el Concello sorteará 20 vales de 50 euros entre quienes voten en cada uno de los concursos. Los vales deberán gastarse en los propios negocios participantes, favoreciendo así el consumo en el pequeño comercio y la hostelería de proximidad.

El alcalde, José Ramón Rioboo, destaca que estas iniciativas refuerzan la visibilidad del tejido empresarial local en una época clave del año y pone en valor “o talento, a creatividade e o compromiso dos nosos negocios”. El regidor anima a recorrer las decoraciones y participar en las votaciones para seguir apoyando al comercio y la hostelería de Culleredo.