Los vecinos de Bens-Mazaído en A Coruña tendrán un parque infantil

El Gobierno local de A Coruña aprobó este miércoles, 3 de diciembre, el texto del protocolo que permitirá la construcción de un nuevo parque infantil en la zona de Bens-Mazaído. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que la parcela de 1.100 metros será cedida mediante un convenio que se firmará próximamente con Repsol y la Asociación de Vecinos Bens-Mazaído.

El proyecto permitirá crear un área de juegos en una zona que actualmente carece de este tipo de instalaciones. "Es un terreno que está muy cerca del núcleo residencial", destacó la regidora durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno.

La parcela donde se construirá el área de juegos está muy cerca del local vecinal y también de la pista deportiva cubierta de Bienes-Mazaído.

La construcción del parque responde a una de las demandas más solicitadas por los vecinos en las reuniones mantenidas con el Concello. La alcaldesa calificó este acuerdo a tres bandas entre Repsol, la asociación de vecinos y el Concello como un ejemplo de "colaboración público-privada".

En concreto, Repsol realizará una donación económica a la asociación de vecinos para sufragar la adquisición de la parcela de 1.100 metros cuadrados donde se ubicará el parque. Una vez adquirido el terreno, la asociación lo cederá al Concello, que se encargará de ejecutar el nuevo equipamiento.