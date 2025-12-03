Reanudada la circulación de trenes entre A Coruña y Lugo tras la caída de un árbol sobre la vía

La circulación de los trenes que circulan entre A Coruña y Lugo se ha visto afectada este miércoles debido a la caída de un árbol sobre las vías. A las 09:11 horas informaban de que ya se había restablecido la circulación tras su retirada.

Según informa Adif, la circulación permanece interrumpida entre los municipios de Betanzos y Oza dos Ríos debido a la presencia del árbol. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados.

También, añaden que el personal de Adif se encuentra trabajando para solucionar la incidencia y restablecer el servicio lo antes posible.