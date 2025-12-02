La 'Matayayas' se niega a declarar en A Coruña por el asesinato de la anciana de Monelos

La gallega Remedios Sánchez durante el juicio por el que fue condenada por asesinar a varias ancianas en Barcelona en el 2008. Efe

Dos meses después de la detención de Remedios Sánchez, más conocida como la "Matayayas", el Juzgado de Instrucción nº 6 de A Coruña ha dado un nuevo paso en la investigación del presunto homicidio de una anciana de 91 años ocurrido el pasado mes de octubre en el barrio coruñés de Monelos.

La magistrada responsable ha citado hoy a la sospechosa para prestar declaración en calidad de investigada, en un procedimiento que continúa bajo secreto parcial y que sigue recopilando pruebas sobre lo sucedido.

Tras ser trasladada desde el centro penitenciario en el que cumple condena, Remedios Sánchez ha decidido acogerse a su derecho a no declarar. A la comparecencia han asistido representantes de la Fiscalía, la acusación particular —ejercida por la familia de la fallecida— y la defensa. Según ha informado el Tribunal Superior de Galicia, no se han solicitado medidas cautelares adicionales, dado que la investigada ya se encuentra en prisión cumpliendo una extensa condena.

Las mismas fuentes han confirmado que la investigación continúa abierta, centrada en esclarecer la posible vinculación de Sánchez con la muerte violenta de la mujer hallada en su domicilio de Monelos.

El juzgado sigue analizando testimonios, registros y las imágenes recogidas en el entorno, que apuntan a la presencia en el edificio de una persona cuyas características coinciden con las de la acusada.

Antecedentes del caso

La trayectoria delictiva de Remedios Sánchez es conocida desde hace casi dos décadas. Fue detenida en Teixeiro en octubre de 2025 como sospechosa de este nuevo crimen. Para entonces cumplía una condena acumulada de 144 años por el asesinato de tres ancianas en Barcelona durante el verano de 2006, además de siete robos con violencia y un hurto.

Su modus operandi, según acreditaron los tribunales catalanes, consistía en ganarse la confianza de mujeres de avanzada edad para, posteriormente, robarles y, en varios casos, acabar con su vida. El mismo, que podría haber utilizado con la fallecida este mismo año en A Coruña.

El hallazgo del cadáver de Carmiña, la mujer de 91 años asesinada en A Coruña, reactivó las alarmas. La coincidencia temporal con el permiso penitenciario de Sánchez y los testimonios que situaban a una persona similar a ella en las inmediaciones del domicilio reforzaron rápidamente la sospecha. A partir de ahí, la magistrada abrió diligencias para esclarecer si la investigada aprovechó su salida temporal de prisión para cometer un nuevo homicidio.