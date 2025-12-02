Ofrecido por:
Los bomberos sofocan un incendio en una cocina de Monte Alto, en A Coruña, este mediodía
La incidencia, ocurrida en la calle Arenal, se saldó finalmente sin heridos
Un incendio ha hecho saltar las alarmas este mediodía en A Coruña. Las llamas en la cocina de una vivienda en el barrio de Monte Alto, más concretamente en la calle Arenal, han movilizado a los bomberos a eso de las 14:52 horas de este martes.
Hasta el lugar acudieron tres dotaciones, así como agentes de la Policía Local y Urxencias Sanitarias 061. Sin embargo, no fue necesario trasladar a ningún herido al hospital, al resolverse la incidencia sin daños personales.
Los bomberos lograron sofocar el fuego, que dejó escenas de sorpresa para aquellos vecinos que observaban cómo salía la humareda desde la ventana.