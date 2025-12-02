La Agrupación Coruñesa de Asociacións Veciñais escribe su carta a los Reyes Magos

La Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales ha explicado esta tarde en una rueda de prensa sus propuestas para mejorar la ciudad a través de una batería de propuestas que han explicado a modo de "programa electoral de la señora Rey" (en referencia a la alcaldesa).

Según ha explicado el presidente de esta entidad y de la asociación de Os Rosales, Fernando Carrillo, que estuvo acompañado de Leandro García de la asociación de Elviña; José García de la Asociación de Os Mallos - Vioño y Amar Basic de Monte Martelo, en primer lugar han querido mostrar su apoyo a los trabajadores de Nostián, de las escuelas infantiles y a los "funcionarios de urbanismo que tienen un expediente informativo por hacer su trabajo. Tienen nuestro apoyo y la lealtad de los funcionarios está con los ciudadanos".

"Las inversiones son mínimas", insisten al hacer una reflexión a la "opacidad", reclamando que se siga la opinión de los vecinos, con los que se reúnen "para informar y no para acordar lo que quieren en sus barrios". "Se han dejado de invertir 117 millones", sostiene.

"Estamos notando un gasto de millones innecesarios, porque luego hay que arreglar lo que los vecinos ya le decíamos de antemano que estaba mal", ejemplificando en las Casas de Franco y la polémica existente meses atrás.

"La señora alcaldesa oye, poco, pero no escucha", ha sentenciado al afirmar que "no conocemos el modelo de ciudad, no sabemos cuántos habitantes quiere meter, por dónde vamos a entrar, si vamos a tener rascacielos, zonas verdes, bosques y servicios".

Con referencia a las nuevas urbanizaciones, Carrillo ha insistido en que "no entendemos tanta opacidad con empresas de dudosa credibilidad".

También hizo referencia a Nostián, "referente hace 25 años y que lo están dejando morir" y del servicio de buses, concesiones como la recogida de basuras o los parkings. "Todo va tarde", resumen insistiendo en que los servicios de mancomunidad "brillan por su ausencia".

"Se ha presupuestado un millón de euros para los parques de Monte Martelo y Nostian y aún no se ha hecho nada", reclamó Basic para su zona.

Inversiones en barrios

En el área de inversiones en los barrios, reclaman la reforma y acondicionamiento del antiguo edificio de Telefónica en San Andrés para convertirlo en un centro cívico, la construcción de un carril bici y aceras desde la glorieta de O Portiño hasta Estrada dos Fortes con calle Carmen Rodríguez-Losada Trulock, además de un intercambiador de buses urbanos en el parque disuasorio de Lonzas.

Otros aspectos en los que inciden son la apertura de la calle Javier López López hacia la Avenida O Pasaxe, rehabilitar y naturalizar la zona entre Martinete, Someso, Mesoiro, Campus de Elviña y O Birloque, limpieza y acondicionamiento del río al paso por Mesoiro Viejo, y otras actuaciones puntuales.

En Xuxán, reclaman la elaboración de un análisis de movilidad que se ajuste a la realidad de un barrio en crecimiento y en Monte Alto, consideran imprescindibles arreglos como el reloj de la plaza de As Lagoas, el murete de Avenida de Navarra o los accesos al jardín frente a Torrente Ballester, entre otros puntos.

Infraestructuras generales

Por su parte, en el área de infraestructuras generales, reclaman que se prolongue el paseo marítimo desde O Portiño hasta playa de Bens, instalación de baños autolimpiables, fuentes con bebederos, tomas eléctricas y pantallas informativas en todas las plazas de la ciudad, reordenar los contenedores en islas, recuperar la zona de Batería en el Monte de San Pedro, instalar el sistema PassBlue en los semáforos de la ciudad para las personas invidentes, o la reorganización de espacios con las nuevas actuaciones que dejarán vacías localizaciones como la estación de bus, el cuartel de la Policía Local si finalmente se traslada desde Orillamar o el espacio del servicio de urbanismo cuando se establezca en la Fábrica de Tabacos.

Además, solicitan un arreglo de las fugas de agua de los muros desde Domus a la plaza de As Lagoas, la restauración del cementerio de San Amaro, la incorporación de líneas de microbuses turísticos, creación de zonas específicas de autocaravanas, reparación del barco Blanca Quiroga y los caminos, fuentes y mobiliario del Parque de Bens, marquesinas inteligentes en las paradas de bus, reserva de plazas para vehículos con movilidad reducida y la mejora del entorno museístico en Domus, Casa de los Peces y Palacio de la Ópera, además del entorno de la Torre de Hércules, cárcel, Santa Margarita, ascensor panorámico, museo Luis Seoane, estanque de los peces de los jardines de Méndez Núñez, Rosaleda, Castro de Elviña, Jardín de San Carlos, Millennium y la casa del Sol.

Participación ciudadana

En este área, la entidad que aglutina a varias asociaciones vecinales pone el foco en que se recuperen los presupuestos participativos dotándolos con cinco millones de euros, aumentar en 50.000 euros el área de Bienestar Social para la convocatoria de subvenciones que favorezcan la dinamización de actividades de interés social, cívico y cultural, además de reclamar un estudio de locales municipales cedidos y de los vacíos a asociaciones para reclamar "un reparto más justo y equitativo" dado que "hay cesiones de locales sin utilizar o ocupados por entidades que no desarrollan ninguna actividad o que están infrautilizados, vulnerando de esta forma el objetivo de funcionamiento y dinamización de actividades de las asociaciones e incumpliendo el principio de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación".

Funcionamiento del propio Ayuntamiento

Por último, insisten en que "se aumente la partida de personal para contratar 70 agentes con categoría de policía municipal y cinco de ellos destinados al grupo de patrulla verde", además de la contratación de empresas de control de calidad para las concesiones municipales existentes y futuras.