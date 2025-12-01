La justicia anula el bloqueo de PP y BNG de Culleredo (A Coruña) al pago de Villa Melania

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 ha anulado de facto el acuerdo plenario que impidió aprobar la propuesta del gobierno local para ejecutar la sentencia relativa al pazo de Villa Melania y su zona verde, después de que PP y BNG votasen en contra en la sesión de septiembre.

La jueza declara nulo el acuerdo al considerar que buscaba eludir el cumplimiento de una resolución firme, tal y como recoge el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La resolución judicial señala que el rechazo a aprobar el expediente de crédito extraordinario y el uso del remanente para pagar la compensación vulneró la obligación legal de ejecutar la sentencia, motivo por el que el Ayuntamiento de Culleredo ha convocado para mañana, martes 2 de diciembre, a las 10.00 horas, un pleno extraordinario y urgente.

El objetivo es dar una nueva oportunidad a los grupos municipales para aprobar el modificativo que permitirá afrontar el pago.

El auto responde al incidente presentado por la parte demandante, que solicitó tanto la nulidad del acuerdo como la imposición de multas coercitivas a los ediles que rechazaron tramitar el expediente, impidiendo así la ejecución de la resolución judicial.

El gobierno local ya había advertido en el propio pleno de septiembre que este bloqueo podría tener consecuencias legales, pero PP y BNG mantuvieron su voto negativo, esgrimiendo argumentos que el ejecutivo califica de "electoralistas".

El gobierno subraya que el cumplimiento de una sentencia firme no puede condicionarse a vetos ni intercambios partidistas, recordando que incluso se llegó a ofrecer la aprobación del punto a cambio del cese de la concejala de Urbanismo, una exigencia "sin sentido", dado que la edil no participó en el convenio firmado en 2003 que originó el litigio y, muy al contrario, ha defendido en los últimos años los intereses patrimoniales del Ayuntamiento, evitando un pago millonario muy superior al fijado finalmente por la justicia.

El Ayuntamiento notificó en su día al Juzgado que no existía crédito disponible para afrontar la compensación, de modo que era necesario recurrir al remanente municipal, que asciende a 17 millones de euros.

Esta vía permite abonar la cantidad sin comprometer proyectos ni recurrir a endeudamiento, en un expediente que se llevó al primer pleno posible tras disponer de la liquidación del ejercicio 2024.

La compensación de 1.244.423,95 euros, cuatro veces inferior a los 4,7 millones reclamados inicialmente por la empresa, deriva del convenio urbanístico firmado hace dos décadas, por el que el Ayuntamiento obtendría el pazo de Villa Melania y su zona verde mediante una permuta que nunca llegó a materializarse.