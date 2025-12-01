Los jinetes alados se dejan ver de nuevo por A Coruña

Los jinetes alados han vuelto a A Coruña. En la noche del domingo, estos particulares jinetes ataviados con alas con luces de colores y montados a caballo se han dejado ver por el centro de la ciudad.

Pese a tratarse de un domingo por la noche, varias personas vieron a estos misteriosos jinetes entre las 22:00 y las 23:30 horas por zonas tan céntricas como la avenida de Arteixo, la calle Emilia Pardo Bazán o la calle de San Andrés.

Conocidos también como Jinetes Enmascarados, desde su organización aseguran ser un movimiento de acciones simbólicas y pacíficas en defensa de causas sociales. El grupo lleva en activo desde 1996 y tiene presencia en toda Galicia y también otros puntos de España y Europa.

Desde hace algunos meses, su presencia ha aumentado en A Coruña, dejándose ver por distintos barrios como Matogrande o Os Castros.