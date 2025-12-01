Herida en A Coruña una dependienta del Arenal de Cuatro Caminos tras sufrir un robo

La perfumería Arenal situada en Cuatro Caminos en A Coruña ha sufrido un robo este lunes por la mañana. Una de las dependientes ha necesitado asistencia médica al lesionarse por una caída tras forcejear con el ladrón.

Fuentes policiales señalan que el hurto tuvo lugar sobre las 12:00 horas de esta mañana. Un ladrón entró en el interior del establecimiento, que se encontraba en su horario habitual de atención, con tanto clientes como empleados en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y una ambulancia de Urxencias Sanitarias 061 para atender a la empleada herida, que fue trasladada a un centro médico para su valoración.

Por ahora, no se ha detenido al autor del robo, que ya no estaba presente en el lugar a la llegada de los agentes.