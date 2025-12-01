Culleredo (A Coruña) reactiva la campaña "Reyes Magos Solidarios" para que ningún niño se quede sin su regalo

Culleredo, en A Coruña, impulsa un año más la campaña navideña "Reyes Magos Solidarios", una iniciativa promovida por el Ayuntamiento en colaboración con la ONG Reyes Magos de Verdad y Coruña The Style Outlets con el objetivo de garantizar que todos los niños y niñas del municipio reciban un regalo en la noche más mágica del año.

Los pequeños inscritos podrán escribir una carta con hasta tres propuestas de regalos, cada uno con un precio máximo de 35 euros.

De estas opciones se elegirá un único obsequio, que será adquirido por los colaboradores de la campaña, conocidos como Reyes Solidarios, asegurando la equidad económica entre todas las familias.

Las personas interesadas en participar, ya sean particulares o empresas, podrán inscribirse hasta el 12 de diciembre mediante un formulario disponible en la web municipal, escogiendo cuántas cartas desean apadrinar.

Los regalos deberán entregarse hasta el día 19 en el Centro Municipal de Formación Pablo Picasso, siempre identificados con el nombre de la campaña y el de la persona donante.

El programa, que vuelve bajo el lema "Un agasallo, mil ilusións", ya logró reunir en ediciones anteriores a varios centenares de colaboradores, reflejando el fuerte compromiso solidario de los vecinos y vecinas de Culleredo.

Además, cada participante podrá solicitar un sello solidario, un distintivo personalizable en formato físico o digital para difundir en redes sociales y dar visibilidad a su colaboración.