La Casa de los Juguetes de A Coruña inicia su actividad navideña para darles una segunda vida

La concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas, visitó esta mañana la Casa de los Juguetes, el espacio habilitado por el Ayuntamiento en las instalaciones de la OMIC, en la calle Costa da Palloza, 8.

El objetivo del proyecto es fomentar la reutilización y dar una segunda vida a los juguetes durante las fiestas navideñas, en una campaña que permanecerá activa hasta el 3 de enero.

La Casa de los Juguetes permite que cualquier familia entregue aquellos juguetes que ya no utilice y obtenga cupones para intercambiarlos por otros disponibles en la exposición, siempre ajustándose a su mismo valor.

Cabanas destacó la importancia de promover la economía circular y el consumo responsable, recordando que el espacio abre sus puertas como cada año bajo el lema "Cambia de aventura", una invitación a compartir y reflexionar sobre el impacto positivo de las decisiones cotidianas.

La campaña de donación estará activa del 1 al 31 de diciembre, con un horario de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas, sábados de 11:00 a 14:00, y aperturas especiales los días 24 y 31 de diciembre, también de 11:00 a 14:00 horas. Los domingos y festivos la Casa de los Juguetes permanecerá cerrada.

En esta primera jornada, alumnado del CEE Nosa Señora de Lourdes visitó el espacio para realizar sus donaciones, en el marco de un proyecto propio de economía circular.

El Ayuntamiento ha programado además talleres creativos y actividades lúdicas gratuitas para niñas y niños de entre 4 y 10 años, que estarán disponibles durante todas las fiestas hasta el 3 de enero.

Entre las propuestas figuran talleres de reciclaje y manualidades, como postales de Navidad y de Reyes, adornos sostenibles, cápsulas de nieve, jardineras o juegos creados a partir de material reutilizado.

También se ofrecerán contacontos, dibujo colaborativo y juegos del regalo, todos ellos de participación libre.

Las inscripciones podrán realizarse 15 minutos antes del inicio de cada actividad en la propia Casa de los Juguetes, favoreciendo así el acceso de todas las familias a esta iniciativa navideña y sostenible.