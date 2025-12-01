Aparecen restos de carabela portuguesa en la playa de Riazor de A Coruña junto a una rata muerta @voluntariolimpiezagalicia

La mañana de este lunes dejó una escena poco habitual en la playa de Riazor. Entre las algas acumuladas por el temporal, apareció lo que todo indica que son restos de carabela portuguesa, concretamente el flotador gelatinoso de uno de estos organismos que en los últimos años se dejan ver esporádicamente en la costa coruñesa.

Aunque, tanto en este como en otros arenales de la provincia, ya se habían registrado en meses anteriores ejemplares completos y vivos, la presencia de únicamente el flotador —sin los largos tentáculos característicos— no es tan común.

Según explicó Alfredo, de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), la llegada de restos es algo que irá en aumento: "Ahora, con las aguas enfriando, empezarán a aparecer estos restos de esta forma".

Un hallazgo inesperado entre las algas

Junto al resto de carabela portuguesa apareció otro elemento inesperado: una rata muerta, detectada por Izan, un habitual de las playas coruñesas conocido por sus limpiezas voluntarias a lo largo de todo el año.

El hallazgo llamó su atención, aunque ambos pueden explicarse por los arrastres marinos provocados por el oleaje de los últimos días.