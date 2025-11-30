Susto en O Temple, en Cambre (A Coruña): se desploma el árbol más alto del Paseo Marítimo

El árbol más alto del Paseo Marítimo de O Temple, en la zona de Cambre, en A Coruña, se ha caído de cuajo esta mañana, en torno a las doce del mediodía, por causas que aún se desconocen pero todo apunta a naturales.

Un fuerte ruido, consecuencia del impacto, ha asustado a los viandantes y residentes de la zona, en un domingo donde el tiempo invita a aprovechar este lugar de esparcimiento.

El árbol ha quedado situado a orillas de la ría de O Burgo, la zona sobre la que se ha precipitado, evitando con ello daños personales y reduciéndose a únicamente consecuencias materiales.