Betanzos (A Coruña) enciende su Navidad con homenaje al Globo, chocolatada y 700.000 luces LED

Betanzos abrió este fin de semana su Navidad con un encendido festivo y multitudinario, protagonizado por el medallista olímpico Carlos Arévalo, encargado de activar las luces que ya iluminan la plaza García Naveira.

A su lado estuvo la alcaldesa, María Barral, quien agradeció al deportista "aceptar un convite tan simbólico" en el inicio de una de las épocas más esperadas del año.

Los más pequeños disfrutaron además de una chocolatada, y la música en vivo puso ritmo a una tarde marcada por la emoción vecinal.

En su intervención, Barral destacó que Arévalo encarna valores como el esfuerzo, la superación y el compromiso con la tierra, cualidades que el Ayuntamiento quiso poner en primer plano en el arranque del calendario navideño.

"É un orgullo que sexa el quen acenda hoxe as luces de Nadal", afirmó.

El acto sirvió también para presentar la nueva iluminación navideña, compuesta por cerca de 700.000 luces LED distribuidas en 4.600 metros cuadrados, un despliegue con el que el Ayuntamiento busca llenar de vida y color las calles de Betanzos durante las próximas semanas.

La alcaldesa subrayó que el encendido va más allá del gesto simbólico de iluminar la ciudad. En su mensaje, defendió que estas fechas invitan a "parar, respirar fondo e lembrar o importante", poniendo en valor la familia, la comunidad y la unión del pueblo. "O Nadal é emoción, é lembranza, é ilusión", aseguró, recordando que las luces representan esperanza, calor y compañía en los días más cortos del año.

Barral animó además a que esta iluminación sirva como impulso para el comercio local y la hostelería, invitando tanto a vecinos como a visitantes a recorrer las calles, comprar en proximidad y contribuír á vida económica da cidade.