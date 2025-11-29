Miño (A Coruña) mejora los caminos rurales de A Torre con una inversión de 76.500 euros

Miño ha completado las obras de mejora en los caminos rurales de A Torre, en la parroquia de Bemantes, una actuación destinada a recuperar unos viales muy deteriorados por el paso del tiempo y el uso continuado.

La intervención, que alcanza los 76.500 euros, forma parte del programa Camiña Rural 2025-2026, cofinanciado por la Xunta de Galicia a través de AGADER, que aportó casi 46.000 euros al proyecto.

El Ayuntamiento completará en los próximos días la señalización horizontal, pendiente únicamente de las condiciones meteorológicas.

Los trabajos realizados permitieron renovar la capa de rodadura y limpiar y perfilar las cunetas, mejorando así el drenaje y garantizando una circulación más cómoda y segura tanto para vehículos como para viandantes.

La inversión total asciende a 67.099,34 euros, de los que 45.818 euros proceden del Plan Camiña Rural, mientras que el resto fue asumido con fondos municipales.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, visitó la zona para comprobar el resultado de las obras y destacó la incidencia directa de esta actuación en el día a día de los vecinos de Bemantes.