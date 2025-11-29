Culleredo (A Coruña) aprueba una inversión de 7,9 millones para impulsar 27 mejoras clave con cargo al superávit

Campo de fútbol municipal de Vilaboa, en Culleredo. Concello de Culleredo.

La corporación municipal de Culleredo dio este viernes un paso decisivo para activar un amplio paquete de inversiones al aprobar inicialmente un modificativo de crédito de 7,9 millones de euros destinado a financiar 27 actuaciones consideradas prioritarias.

Los fondos procederán del remanente de tesorería, que supera los 17,7 millones, una cifra que el alcalde, José Ramón Rioboo, defendió como "una oportunidad para impulsar proyectos urgentes y muy necesarios para la vecindad".

El grueso de la partida, casi cinco millones, se dirigirá a renovar y modernizar las infraestructuras deportivas del municipio.

Según el plan diseñado por el Ayuntamiento, y consensuado con clubes y usuarios, se acometerán 17 intervenciones en campos de fútbol, polideportivos cubiertos, pistas exteriores y campos de chave.

Estas instalaciones, esenciales para la actividad diaria de miles de vecinos, serán objeto de una renovación profunda, una apuesta que el gobierno local considera “estratégica” para mejorar la calidad de vida en todo el término municipal.

El Ejecutivo también incorporó la enmienda presentada por el grupo nacionalista, que propuso 2,8 millones adicionales para obras en espacios y servicios municipales.

La aportación fue aceptada al coincidir con prioridades ya previstas en la planificación anual.

Entre las intervenciones más relevantes figuran la renovación del Conservatorio Municipal, la mejora del saneamiento, la reforma del parque infantil de As Brañas, el ARI de Fonte da Bolsa, reparaciones en O Burgo y actuaciones de accesibilidad y mantenimiento en colegios, todas ellas consideradas necesidades urgentes por el Ayuntamiento.