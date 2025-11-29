Carral (A Coruña) asumirá con fondos propios la campaña navideña tras perderse una ayuda provincial

Carral, en A Coruña, tendrá que financiar íntegramente la campaña turística "Volve a Carral no Nadal" después de que la Diputación de A Coruña denegase la subvención solicitada por el anterior gobierno municipal de Alternativa dos Veciños.

Según confirma el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, la pérdida de esta ayuda obligará al Concello a destinar cerca de 6.000 euros de fondos propios, una cantidad que, como lamenta, "sale directamente del bolsillo de los vecinos por la irresponsabilidad del anterior gobierno".

El motivo de la denegación, recogido en el BOP del 2 de julio de 2025, fue que el importe solicitado no alcanzaba el mínimo de 5.000 euros exigido por las bases.

En el Concello lamentan también la ausencia de información por parte del anterior ejecutivo, ya que Fernández Mouriño asegura que "en ningún momento se trasladó que se perdera una subvención tan importante para el tejido comercial del municipio".

Esta situación se suma, añade el regidor, a otras ayudas que no llegaron a materializarse por la "negligencia e irresponsabilidade" del gobierno previo, como la subvención del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar destinada a la apertura de un centro de mayores.

Otra ayuda fallida fue la solicitada a la Xunta de Galicia para la instalación de gradas en el campo de fútbol de Os Capelos. El proyecto presentado entonces por Alternativa dos Veciños no alcanzó la puntuación mínima necesaria, lo que dejó al Concello fuera de la convocatoria y obligó a replantear la actuación.

Pese al contratiempo, Fernández Mouriño confirma que Volve a Carral no Nadal se llevará a cabo igualmente, entendiendo que se trata de una acción "fundamental para promover el consumo local durante las fiestas y dinamizar el comercio de proximidad".