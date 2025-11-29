Betanzos (A Coruña) se vuelca en la XII Andaina del 25N para decir basta a la violencia de género

La mañana de este sábado dejó en Betanzos una imagen cargada de unidad y compromiso con la celebración de la XII Andaina contra la Violencia de Género organizada por el Consorcio As Mariñas.

La iniciativa, integrada en la programación del 25N, reunió a un centenar de vecinos y vecinas, además de representantes institucionales de los ocho ayuntamientos que forman parte del organismo supramunicipal.

Todos ellos caminaron juntos para alzar la voz frente a una lacra que continúa golpeando a miles de mujeres.

El recorrido, de 5 kilómetros y con salida en la plaza Irmáns García Naveira, transcurrió por un trazado urbano, circular y de baja dificultad que facilitó la participación de personas de todas las edades.

La respuesta fue notable, demostrando que la ciudadanía sigue dispuesta a implicarse activamente en la lucha contra la violencia machista.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consorcio y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso; la alcaldesa de Betanzos, María Barral; la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez; la concejala de Igualdade de Culleredo, Marta Figueroa; el edil de Urbanismo de Carral, Óscar Bodelo; la concejala de Sada, Patricia Martínez; y las representantes de Oleiros, Belén Taboada Casal y Marta Martínez.

Su presencia simbolizó la coordinación institucional necesaria para avanzar en la erradicación de la violencia de género.

La jornada concluyó con la lectura del manifiesto conjunto elaborado por los ocho municipios, un texto reivindicativo que leyó el alcalde de Abegondo.

En su intervención, Santiso subrayó la importancia de "seguir sumando esfuerzos para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía frente a la violencia machista", un mensaje que encontró el respaldo unánime de las personas presentes.