La Policía Nacional detiene a dos personas por el incendio de Sagrada Familia, en A Coruña

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a dos personas acusadas de homicidio imprudente a consecuencia del incendio que se produjo ayer en la calle San Isidoro, en el barrio de Sagrada Familia de A Coruña, donde perdió la vida una persona y otra fue trasladada al CHUAC en estado crítico por inhalación de humo. Ambos fueron localizados en el primer piso.

El edificio se encuentra todavía custodiado por los agentes. Los efectivos de Policía Científica ya han llevado a cabo las primeras actuaciones de investigación, una tarea que ha asumido el cuerpo.

Al no poder regresar a sus casas los vecinos, que son cerca de cuarenta, han sido realojados, en un primer lugar en el pabellón municipal de Sagrada Familia, que tuvo que detener su actividad deportiva de forma inmediata para poder disponer de su superficie. Otros decidieron pasar la noche en compañía de familiares o amigos.

El origen del fuego, que se produjo sobre las 17:45 horas, estuvo en el cuadro eléctrico. Los servicios de emergencias recibieron la llamada de un particular y movilizaron a los bomberos de la ciudad que, a su llegada, encontraron las escaleras llenas de humo.