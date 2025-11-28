A Coruña volverá a llenarse de paraguas en favor de las personas con discapacidad

El Concello da Coruña presentó este viernes una la décima edición de la iniciativa 'Baixo o mesmo paraugas' para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El acto estuvo presidido por la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, en el Salón Real del Palacio Municipal y estuvo acompañada por Ricardo Iglesias, gerente de ASPACE Coruña, en representación de las entidades impulsoras de la campaña.

Canosa recordó que el Concello apoya esta iniciativa desde el año 2016, cuando echó a andar por impulso de ASPACE Coruña junto con otras entidades de la ciudad, y que a lo largo de esta década 'Bajo el mismo Paraguas' creció hasta integrar más de cien entidades sociales de toda Galicia, convirtiéndose en un símbolo de unidad y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, Canosa recordó que desde la llegada de Inés Rey a la alcaldía se incrementó la aportación municipal económica al tercer sector para impulsar también el trabajo de las entidades vinculadas con la ayuda a la discapacidad.

En esta edición, que celebra su décimo aniversario, la campaña adopta el lema 'Xente10', con el que se rinde homenaje a las personas con discapacidad, a sus familias, a las profesionales, al voluntariado y a las entidades que sostienen el proyecto año tras año. La concejala subrayó que el apoyo municipal se concreta "sobre todo, en el compromiso de avanzar hacia una ciudad accesible y con igualdad real de oportunidades".

Acto central en O Parrote

El acto central tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, a las 11:30 horas, en la explanada del Parrote, donde se dará lectura a un manifiesto conjunto y el vecindario será invitada a alzar sus paraguas de colores como gesto de apoyo a la inclusión. A continuación, está prevista una marcha por las calles del centro de la ciudad, convirtiendo el espacio urbano en un escenario compartido de celebración de la diversidad y de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.

En la presentación de esta mañana participaron también representantes de las entidades de discapacidad, que pusieron en valor el trabajo en red y la visibilidad que les acerca una acción colectiva como esta. Canosa cerró la rueda de prensa invitando a la ciudadanía a sumarse a la jornada: "Porque, en definitiva, bajo el mismo paraguas cabemos todas y todos; y una ciudad que se organiza alrededor de las personas con discapacidad es una ciudad más justa, más humana y también más feliz", indicó la concejala.