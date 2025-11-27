A Coruña avanza en el nuevo parque del Observatorio con los primeros trabajos de ajardinamiento

Imagen del derribo del muro del Observatorio de la Aemet en A Coruña. @inesreygarcia

El barrio del Agra do Orzán, en A Coruña, recibe un nuevo impulso en la transformación del parque del Observatorio, donde esta mañana comenzaron los trabajos de ajardinamiento en las superficies más próximas a la calle Canceliña.

Se trata de una intervención clave dentro de la primera fase del proyecto con el que el Ayuntamiento quiere abrir por fin la primera gran zona verde histórica y largamente demandada por el vecindario.

La adecuación de las áreas verdes es el paso inmediato tras la retirada de los cierres, una operación necesaria para que la apertura del parque se produzca en las mejores condiciones y con la estética real de un espacio público destinado al disfrute vecinal.

Durante la mañana ya se dejaron ver maquinaria y operarios moviendo y aireando la tierra para preparar el terreno de cara a la plantación del nuevo arbolado, de los arbustos y de la pradera urbana que completará el futuro mapa verde del Observatorio.

Mientras continúan estas actuaciones, la superficie liberada permanecerá vallada, siguiendo el mismo procedimiento aplicado meses atrás en la intervención de la plaza de la Tolerancia.

Entre los ejemplares previstos destacan bidueros, abulias y margaritas amarillas, especies que contribuirán a dotar al futuro parque de identidad propia y mejorar la biodiversidad de esta parte del Agra do Orzán.