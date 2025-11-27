Un alumno del CEIP San Francisco Javier de A Coruña gana el concurso de Postales de Navidad 2025 Cedida

Darío Martín Sarmiento, alumno de 5º curso del CEIP San Francisco Javier de A Coruña, fue elegido ganador del Concurso de Postales de Navidad 2025 organizado por el Concello. Su dibujo se convertirá en la postal oficial de Navidad de la corporación municipal este año.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió esta tarde el acto de entrega de los premios en María Pita. Rey, acompañada por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, reconoció el trabajo de los chicos y chicas de los 9 centros educativos participantes, a través de los cuales se recibieron un total de 46 dibujos elaborados por alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.

Además, según lo recogido en las bases del concurso, la alcaldesa y el concejal le hicieron entrega de una Nintendo Switch 2, junto con dos premios para su centro educativo: la participación en la Cabalgata de los Reyes Magos para su clase, 5ºA; y una actuación de un mago en el mes de diciembre para toda la escuela.

Durante el acto, también se hizo entrega de 10 lotes de regalos sorpresa, sorteados entre todo el alumnado participante, según la lista ya comunicada a los centros educativos. La alcaldesa, Inés Rey, destacó que "este concurso demuestra el talento, la imaginación y la ilusión con la que los niños y niñas de A Coruña viven la Navidad".

Todos los trabajos fueron revisados por un jurado presidido por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, junto con personal municipal de las áreas de Educación y Cultura.

Encendido de luces con Bebeto

Además del sorteo de lotes de regalos, desde el Concello se realizó otro sorteo entre los niños y niñas participantes en el Concurso de Postales de Navidad 2025 para el encendido del alumbrado de Navidad con Bebeto.

Mañana, los cinco estudiantes ganadores junto con Darío M. S. acompañarán a la alcaldesa y al histórico exfutbolista del R.C. Deportivo de A Coruña en uno de los momentos más especiales del inicio de las fiestas en la ciudad.