La Xunta reafirma su apoyo para instalar un punto de control de marisqueo en la ría de O Burgo Cedida

La Xunta reiteró este miércoles su colaboración a la Cofradía de Pescadores de A Coruña para la instalación de un punto de control de cara al inicio de la campaña del marisqueo a pie en la ría de O Burgo.

Así, lo confirmó la directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, durante un nuevo encuentro con representantes de la Cofradía en el que trasladó el apoyo de la Xunta y de la Consellería do Mar a la entidad.

En esta línea, la responsable autonómica subrayó que hasta el momento se está ofreciendo asesoramiento técnico al pósito, valorando distintas opciones con el objetivo de contar con una alternativa para realizar las labores de control. De este modo, puso en valor la actuación de la Administración autonómica, trabajando en todo momento mano a mano con el sector, para garantizar el correcto desarrollo de la actividad extractora en la ría de O Burgo.