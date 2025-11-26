Investigado en A Coruña un conductor por circular a 181 km/h en una vía limitada a 90

La Guardia Civil de Galicia ha abierto una investigación a un vecino de A Coruña después de que un radar láser lo detectara circulando a 181 km/h en un tramo de la VG-15, entre Baio y Santa Irene, donde la velocidad máxima permitida es de 90 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado mediodía del 19 de noviembre de 2025, cuando agentes del área de vigilancia de carreteras realizaban un control específico de verificación de velocidad.

Según detalla el Instituto Armado, el turismo fue captado por el cinemómetro a una velocidad que duplicaba con holgura el límite permitido, lo que supone un riesgo extremo para la seguridad vial.

Las condiciones meteorológicas adversas impidieron en ese momento que los agentes pudieran dar alcance al vehículo y proceder a la identificación inmediata de su conductor.

Ante esta situación, el caso pasó a manos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, que, tras diversas gestiones y averiguaciones, logró identificar al presunto autor de los hechos.

El conductor fue imputado como investigado no detenido por un delito contra la seguridad vial.

El artículo 379 del Código Penal establece que quienes superen en más de 80 km/h la velocidad permitida en vías interurbanas pueden enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir durante uno a cuatro años.