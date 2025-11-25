A Coruña crea un perfil joven para los viajes en bus manteniendo su precio

El gobierno local de A Coruña ha aprobado este martes la creación de un nuevo perfil de usuario del bus urbano. Se trata de la tarifa joven, pensada para usuarios del transporte público de entre 15 y 30 años.

Así se ha tramitado en una Xunta de Goberno Local extraordinaria, en la que pese a la creación de este nuevo perfil se ha decidido mantener los precios anunciados el pasado mes de julio, que en este caso aplica en el tramo general. Este se sitúa en 0,45 euros al pagar con la tarjeta Millennium, mientras que la tarifa social la reduce a 0,12 euros y la universitaria a 0,15 euros. Todo ello tras aplicar las bonificaciones estatales y municipales.

El tramo poblacional anterior, los menores de 14 años, pueden viajar en bus de manera gratuita.

De esta forma, aunque en la práctica la creación de una nueva sección dentro de los usuarios del bus urbano no suponga un cambio en el precio, se abre la puerta a que este segmento de la población tenga una tarifa subvencionada a futuro.

Esta modificación se produce en un momento en el que se están ultimando los detalles del estudio municipal de transporte urbano, paso previo a la licitación de un nuevo contrato del servicio que se publicará el próximo año. Este texto contará con un nuevo mapa de líneas para atajar algunas de las quejas que genera el bus en la ciudad, como ineficiencia en las conexiones o bajas frecuencias. El contrato entrará previsiblemente en vigor en mayo de 2027.

Más costes en Xuxán

Otro de los asuntos tratados en esta reunión extraordinaria de la Xunta de Goberno Local ha sido la modificación del presupuesto destinado a las obras del nuevo barrio de Xuxán.

La partida contaba inicialmente con un presupuesto de algo más de 10 millones de euros. Sin embargo, según apuntan fuentes municipales, actuaciones en infraestructuras como los puentes sobre las vías del tren han generado unos sobrecostes, aumentando así el importe destinado a las obras en un millón de euros.

Con este modificativo, el presupuesto final llega a los 11 millones de euros.