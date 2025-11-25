Cae una luminaria de Navidad en la calle Orillamar, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña acudieron esta noche, a las 22:08, a la calle Orillamar para retirar una luminaria de Navidad que se había desprendido de sus anclajes y ocupaba parte de la vía, impidiendo de esta manera el tráfico rodado.

Los profesionales acudieron tras recibir el aviso, en un percance que no causó heridos y los únicos daños son los del impacto de la propia caída sobre el elemento luminoso.

Además, a las 5:20, el parte de servicio refleja una salida para tratar de rescatar a una cría de gato en la calle Villa de Negreira, situada en una repisa a tres metros de altura sobre la acera. Al no poder ejecutarlo, dejaron una jaula con comida para poder proceder más adelante.