BiciCoruña suma tres nuevas estaciones en la ciudad situadas en Xuxán y en el acceso a Meicende

El barrio de Xuxán en A Coruña y la Travesía de Meicende están más cerca de contar con sus primeras bases de BiciCoruña en funcionamiento. Este martes, 25 de noviembre, el Concello dio comienzo a los trabajos para su puesta en marcha, empezando con la instalación de estaciones correspondientes.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, apuntó que la localización de estas dos bases se hizo atendiendo al hecho de que Xuxán ya cuenta con un recorrido de carril-bici, "por lo que optamos por localizar ambas estaciones muy cerca de la vía ciclable, aprovechando su existencia previa".

En este sentido, una de las bases estará situada en el cruce entre la avenida de Xuxán y la cuesta de conexión con la avenida de las Fresas de Eirís. La segunda, también en la avenida de Xuxán, en la intersección con la calle Galán.

Como viene siendo habitual, la instalación de las bases irá sucesiva de las pruebas técnicas y la sincronización del software del sistema. "La puesta en calle de las estaciones siempre es el primer paso del procedimiento. A continuación es cuando se ejecutan las tareas previas a la puesta en funcionamiento", dijo Díaz.

Una nueva base para facilitar los desplazamientos a Meicende

También esta mañana, el Concello instaló una base en el acceso principal a la travesía de Meicende, muy cerca de la rotonda de la refinería y del desvío a la avenida de Nostián.

La concejala Noemí Díaz apuntó que, con esta actuación, "reforzamos la apuesta por la movilidad sostenible y los vehículos alternativos en los desplazamientos de las personas empleadas en los parques industriales y polígonos de la ciudad y su área metropolitana". En el caso de Meicende, tanto por la cercanía de la refinería como de las múltiples empresas asentadas en el entorno.

Esta medida llega pocos meses después de que los Concellos da Coruña y Arteixo suscribieran un protocolo para potenciar su coordinación conjunta, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de las políticas públicas compartidas por ambos municipios. En este caso, en clave de movilidad interurbana.