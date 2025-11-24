Los bomberos de Oleiros (A Coruña) atajan un fuego en una residencia de mayores

Una rápida intervención de los bomberos de Oleiros en la tarde de ayer permitió atajar un incendio en una residencia de mayores.

Tras recibir aviso de uno de los responsables del centro, que informó de que había fuego en el tren de lavado de la cocina del centro que detectó una trabajadora, se desplazaron rápidamente al complejo.

A su llegada, la cocina se encontraba totalmente inundada de humo, pero el incendio ya fuera sofocado por los propios profesionales de la residencia de forma eficaz.

El equipo de emergencias comprobó el estado de la instalación mediante el empleo de cámara térmica, asegurando los sistemas eléctricos implicados y ventilando el lugar dado que el humo afectaba tanto a la cocina como al comedor anexo.