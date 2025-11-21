Las enmiendas del PSOE a los presupuestos de la Xunta para A Coruña demandan casi 8 millones

Rivas, Longueira, Lage y Villar, en la sede del PSdeG-PSOE en A Coruña.

"Los presupuestos son insuficientes para una ciudad que aporta más del 10% del PIB de Galicia y para una provincia donde más del 40% está precisamente en este interland que es A Coruña. No entendemos cómo, una vez más, A Coruña vuelve a estar discriminada".

Con estas palabras justificó la diputada socialista por A Coruña en el Parlamento de Galicia, Silvia Longueira, la presentación, este viernes en la sede del PSOE en Zalaeta, de la propuesta de enmiendas que llevará el PSdeG-PSOE a los Presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 en la ciudad. Demandan casi 8 millones de euros más de inversión.

A Longueira la acompañaron el portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel Lage; la vicesecretaria xeral del PSdeG-PSOE de A Coruña, María Rivas; y la secretaria de organización del partido en la ciudad, Paz Villar.

Longueira destacó que buena parte de la inversión prevista por el Gobierno gallego corresponde al CHUAC, que "ya estaba pintada" el año pasado en los presupuestos: "Este año vuelven a traer esa partida más mermada con respecto al año anterior".

Tres materias de inversión

El PSdeG de A Coruña registrará enmiendas en tres ámbitos estratégicos que suman 7.900.000 euros adicionales a las partidas incluidas por la Xunta.

En Cultura solicitará 1,4 millones de euros, hasta llegar a los 5 millones, para garantizar el cumplimiento de los compromisos de programación de la Orquestra Sinfónica de Galicia.

En materia de Educación se propone una partida extraordinaria de 2,5 millones para la renovación de los 28 colegios públicos de la ciudad, incluyendo actuaciones en las instalaciones más deterioradas.

Y en Infraestructuras se demandan dos millones de euros para impulsar la vía Ártabra, con la que mejorar los accesos a A Coruña.

Además, el PSdeG incorpora una enmienda adicional de 2 millones de euros para avanzar en la liberación del peaje de la AG-55, en coordinación con el Concello de Arteixo.

"Las aportaciones de nuestra diputada son valiosas y podrán corregir la política presupuestaria de la Xunta, pero también sabemos que el Partido Popular hace oídos sordos permanentemente", comentó Lage Tuñas.

"El compromiso del PSdeG-PSOE con A Coruña se advierte en esta aportación en la que se incrementarían notablemente los fondos autonómicos que necesita la ciudad", añadió el portavoz municipal.