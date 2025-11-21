Arranca Mulleres na Rúa en A Coruña: una semana para renombrar calles y recuperar a las mujeres silenciadas

A Coruña acoge desde este lunes Mulleres na Rúa, un programa cultural impulsado por la Asociación Veciñal Oza, A Gaiteira, Os Castros, que busca rescatar del olvido a mujeres referentes a través de encuentros, talleres y un renombramiento simbólico de calles.

La iniciativa se extenderá del 24 al 30 de noviembre y propone una semana entera de memoria, reflexión y espacios de sonoridad en el ámbito vecinal.

La actividad inaugural será el lunes a las 19:30 horas en la Biblioteca Forum Metropolitano, con una nueva sesión de #LunsDeEncontros a cargo de la escritora Eli Ríos, quien presentará su obra en un coloquio sobre el impacto vital y emocional del cáncer de mama. El objetivo es abrir conversación y generar reflexión colectiva en torno a experiencias silenciadas.

El martes será turno de "Sororidade en Común", un encuentro abierto a mujeres de toda la ciudad con especial atención a migrantes y colectivos vulnerabilizados. A partir de las 17:00 horas, el local vecinal acogerá un taller de creación de cartelería y construcción de redes de apoyo. El enfoque será comunitario, feminista e inclusivo, poniendo el protagonismo en quienes sostienen el día a día del barrio.

El momento central del programa llegará el sábado 29 a las 13:00 horas con un recorrido reivindicativo que partirá de la Travesía da Gaiteira, renombrada simbólicamente como rúa Marisol Soengas, y finalizará en la actual José María Ferreño, que pasará a identificarse como rúa Mercedes Romero Abella.

El acto contará con la batucada Trópico de Grelos y se plantea como una marcha festiva, colectiva e intergeneracional para llevar la memoria femenina literalmente a las calles.

La clausura tendrá lugar el domingo 30 de noviembre en el Auditorio Forum Metropolitano con un concierto de Sofía Espiñeira, que actuará en formato dúo acompañada de contrabajo y guitarra.

Su propuesta pondrá el foco en "Xeografías", su último trabajo, donde combina poesía, voz y danza con un fuerte componente simbólico.