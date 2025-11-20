El PP de A Coruña duda que el presupuesto municipal de 2026 pueda entrar en vigor el 1 de enero

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha expresado sus dudas sobre que el presupuesto municipal de 2026 pueda estar aprobado en diciembre y entrar en vigor el 1 de enero, tal y como sostiene el Gobierno local. "No van a estar en tiempo y fecha", afirmó, aunque matizó que "lo importante es su ejecución".

Lorenzo realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que presentó el Contrato con los Autónomos, un documento elaborado por el PP con medidas destinadas —según explicó— a "mejorar las condiciones" de estos trabajadores y "valorar su esfuerzo".

En relación al presupuesto municipal, el portavoz popular criticó que el Gobierno local presume de "buenos presupuestos" cuando después "no se ejecutan". Apuntó que este año hay "117 millones sin ejecutar", y aseguró que esto afecta a "partidas sociales que se rebajan o no llegan a ejecutarse".

Añadió que, sumando ejercicios anteriores, "son 300 millones en inversiones sin ejecutar", además de otros fondos “como 1 millón para renta y emergencia social, o dos de cada cuatro euros para rehabilitación".

Ronda de reuniones y defensa del colectivo autónomo

El portavoz popular anunció también el inicio de una ronda de reuniones con colectivos de comercio, hostelería, taxistas, arquitectos y abogados, entre otros sectores, con el objetivo de escuchar sus demandas y presentarles el Contrato con los Autónomos, que incluye diez compromisos defendidos por el PP a nivel nacional.

"Nuestro objetivo es escucharles para saber cómo les podemos ayudar desde el Ayuntamiento y también a nivel nacional. Lo que hagamos en materia de autónomos debe ser lo que ellos realmente necesitan", afirmó.

Lorenzo subrayó que los autónomos son "uno de los pilares más importantes del tejido económico y social de A Coruña", pero atraviesan una situación "cada vez más difícil" por el incremento de costes, impuestos y burocracia. Según datos que aportó, "el 88% cree que emprender no es fácil, el 38% ha reducido su facturación y el 45% está afectado por la morosidad".

Situación de los VTC

Preguntado por la situación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), el portavoz popular apeló al "diálogo con el sector del taxi" y pidió que se cumpla la normativa. "Los taxistas solo piden que se cumpla la norma, y si hay sanciones, que se ejecuten, que no se guarden en un cajón", afirmó. También reclamó que existan "reglas bien marcadas" para estos servicios.