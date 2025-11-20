Un alcance en Alfonso Molina genera retenciones en la entrada de A Coruña esta mañana

La avenida Alfonso Molina de A Coruña a la altura de la Fábrica de Armas este jueves. DGT

Un alcance entre dos vehículos ha generado ligeras retenciones en la mañana de este jueves en la entrada de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina. El suceso tuvo lugar en hora punta, sobre las 08:15 horas, cuando dos turismos sufrieron un choque a la altura del kilómetro 3,6 en sentido entrada, junto a la Cidade das TIC, antigua Fábrica de Armas.

El siniestro no tuvo gravedad y, afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Sin embargo, el carril izquierdo, donde se produjo el alcance, tuvo que cortarse de manera temporal. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local para ordenar el tráfico y separar ambos vehículos.

Las retenciones, que se produjeron además en un momento de lluvia, se extendieron hacia el puente de A Pasaxe. De todas formas, desde la sala de Tráfico indican que la circulación se restauró de manera rápida y a la media hora del siniestro ya no había atascos.