Vuelve la lluvia a A Coruña tras una pequeña tregua

Tras un breve paréntesis, la lluvia regresa a A Coruña. Las precipitaciones marcarán tanto la mañana como la tarde y la noche de este miércoles.

Durante la jornada, se prevé que las temperaturas oscilen entre los 14 °C de máxima y los 10 °C de mínima, valores normales para esta época del año, con un ligero descenso general. La mayor intensidad de la lluvia llegará por la tarde, en forma de chubascos, según MeteoGalicia. Por la mañana caerán de forma débil.

El resto de la semana, las mínimas bajarán hasta los 9 °C, y continuará lloviendo prácticamente durante todos los días, a excepción del viernes por la tarde, cuando se espera que el cielo permanezca nublado. En cuanto a la calidad del aire, esta se mantendrá los dos días, por lo general, en niveles favorables.

De cara al fin de semana, las precipitaciones continuarán presentes, especialmente el domingo con un 90% de probabilidad de agua.