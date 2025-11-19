El Gobierno local de A Coruña espera poder aprobar los presupuestos de 2026 en diciembre

El pasado mes de octubre, PSOE y BNG se sentaban a negociar los presupuestos del 2026 de A Coruña. Mes y medio después, las conversaciones continúan abiertas tras el primer acuerdo alcanzado y aprobado en pleno para la congelación de las tasas municipales. Ahora, desde el gobierno local esperan poder finalizar la negociación antes de que finalice el año y llevar al pleno de diciembre la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor en enero.

El concelleiro de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, explicó esta mañana desde María Pita que las negociaciones están siendo "intensas" y que desde el gobierno local valoran "positivamente a posición esixente pero constructiva da negociación".

En una rueda de prensa tras la celebración de la Xunta de Goberno Local —en la que se aprobaron tres transferencias de crédito con modificaciones del presupuesto de 2025—, Lage explicó que las bases de ejecución de este año contemplaron incorporar las subvenciones y convenios nominativos como anexo a las inversiones, pasando la competencia de su aprobación del pleno a la Xunta de Goberno Local.

Para el 2026, apuntó a que tanto PSOE como BNG tienen un objetivo común: la aprobación de unas cuentas progresistas para el próximo año. "Hai bo ambiente, boas sensacións e actitude construtiva das dúas partes", valoró. Aunque todavía considera pronto adelantar si habrá acuerdo o no, Lage se mostró optimista recordando el avance del primer punto acordado relativo a la congelación de las tasas e impuestos municipales.

"Agora estamos na segunda fase da negociación. Non me gusta falar de asuntos mentres non están finalizados. Se hai acordo se anunciará e se non, hai ferramentas que podemos utilizar para seguir gobernando. Desde o goberno local aspiramos sempre a que haxa orzamento", añadió.

Sin una fecha definida en el horizonte, el concelleiro sí expresó que la voluntad del gobierno local es que estas nuevas cuentas estén aprobadas en el pleno ordinario de diciembre, aunque matizó que las negociaciones podrán extenderse hasta el último día del año. "É máis importante que haxa bos orzamentos que o feito de que teñan que entrar en vigor coincidindo con Reis. O fundamental é chegar a un acordo", concluyó.