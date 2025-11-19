Un detenido en Guitiriz (Lugo) por robar en A Coruña maquinaria agrícola valorada en 60.000 euros

La Guardia Civil del Puesto de Curtis (A Coruña), en colaboración con el Equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Comandancia de A Coruña, ha procedido a la detención de un individuo en el marco de la Operación 'BORSUS' como supuesto autor de cinco delitos de hurto y un delito de robo con fuerza.

El detenido es un varón de 29 años de edad y vecino de Guitiriz, a quien se le atribuye la sustracción de numerosa maquinaria agrícola en las localidades coruñesas de Vilasantar, Mesía, Curtis y Sobrado durante los meses de septiembre y octubre.

El individuo utilizaba fincas de su propiedad donde posee varias cabezas de ganado, situadas en los términos municipales de Guitiriz (Lugo) y Oza- Cesuras (A Coruña), como "escondite" para los efectos sustraídos. El detenido tenía especial cuidado en ocultar los objetos a la vista de terceros.

Tras las investigaciones, la Guardia Civil logró recuperar y entregar a sus legítimos propietarios material cuyo valor asciende a más de 60.000 euros. El material recuperado incluye: tres tractores, un remolque cisterna, dos desbrozadoras, una trituradora, un pastor eléctrico y varias cabezas de ganado.

La Guardia Civil de A Coruña quiere destacar que la colaboración ciudadana ha resultado fundamental para el éxito y la resolución positiva de las investigaciones. Por ello, expresa su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han cooperado para esclarecer estos hechos. El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Betanzos.