El Concello de A Coruña insta a la Xunta de Galicia a regularizar los VTCs

Taxis en O Parrote, en la concentración de este jueves en A Coruña contra los VTC. Enrique Romanos Tardío

El Concello de A Coruña ha criticado de nuevo la postura de la Xunta de Galicia respecto a la regulación de los VTCs (Vehículos de Transporte con Conductor). Esta mañana, el concelleiro de Economía, José Manuel Lage, instaba al Gobierno gallego a tomar cartas en el asunto, que está generando protestas en el sector del taxi. "É un exemplo de como funciona a Xunta. Se otorga licencias, o que debe facer é fixar o marco normativo. Non é normal que unha administración outorgue licencias e lle mande a outra combatir iso", criticó.

Pese a que la norma establece que los VTCs de compañías como Uber, Cabify o Bolt solo pueden hacer viajes interurbanos, la falta de normativas municipales no sanciona su circulación por las ciudades. De hecho, el pasado mes de octubre, una resolución dell Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) permitía que estos vehículos operasen de igual manera que los taxis.

Ante esta situación, un centenar de taxistas se movilizaron en señal de protesta la semana pasada.

Desde el gobierno local mantienen un compromiso de crear un espacio de "diálogo e de escoita con todos e con todas" respecto a las reclamaciones de los taxistas eso sí, sin una fecha marcada para la celebración de una mesa y reconociendo el malestar entre la población que demanda "mellores servizos".

Lage continuó tildando la estrategia del Ejecutivo gallego de actuar "como os tertulianos. Son todólogos. Comentan de todo", espetó, criticando la falta de un estudio o análisis previo a la concesión de licencias para los VTCs.

"Que pretende o Goberno galego? Que cada concello en Galicia faga unha regulación diferente para unhas licencias que outorga o propio goberno? É incoherente", añadió.

Aeropuertos

En esta misma línea, Lage comparó la situación del taxi y los VTCs y la postura de la Xunta al respecto con la situación en los aeropuertos gallegos, que sufren una fuga de viajeros al aeropuerto de Oporto: "Onde está a Xunta de Galicia? Vai coordinar e ocuparse de algo? Ou só sabe sinalar a Aena? Isto non vai de culpas, vai de exercer as competencias, o autogoberno e a coordinación".

El pasado mes de septiembre, A Coruña y otros municipios de su área demandaban a la Xunta la convocatoria de una mesa para trabajar de manera coordinada sobre la gestión de los aeropuertos gallegos.

Para ambos escenarios, Lage instó a realizar estudios de demanda para establecer las necesidades. "Son dous exemplos claros onde hai ausencia de boa xestión por parte do Goberno galego. Tomen decisións. Convóquennos. Nós temos a man tendida", afirmó, defendiendo que el gobierno de A Coruña, la "capital económica, cultural e social de Galicia", trabaja con una visión para "construir Galicia".