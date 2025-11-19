Ofrecido por:
El Aeropuerto de A Coruña estrena dos ascensores para mejorar el acceso entre la terminal y el aparcamiento
La infraestructura, con capacidad para 53 personas por ascensor, busca agilizar el tránsito en horas punta
El Aeropuerto de A Coruña ha puesto en servicio dos nuevos ascensores de gran capacidad en el aparcamiento público, una actuación orientada a mejorar la experiencia del pasajero y agilizar los accesos a la terminal, especialmente durante las horas de mayor afluencia.
Según apunta AENA, los nuevos elevadores, acristalados y con capacidad para 53 personas cada uno, conectan de forma directa la terminal con el parking y la zona de alquiler de vehículos, reduciendo los tiempos de tránsito y facilitando los desplazamientos de usuarios con equipaje o movilidad reducida.
La inversión, que supera los 385.000 euros, refuerza la apuesta del Aeropuerto por la mejora continua de sus instalaciones y su adaptación a la demanda de los viajeros, que reclamaban más fluidez en los accesos.