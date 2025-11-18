El PP urge a aplicar multas a VTC en A Coruña y el Concello admite que "estudia" expedientes

Modernizar el taxi y regular los VTC. A ello ha instado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en plena polémica de convivencia entre ambos servicios. Mientras el Gobierno local prepara una ordenanza reguladora común para todos los ayuntamientos, como avanzó la regidora la semana pasada, el PP reclama al Concello que tramite como multas las 112 actas de infracción a VTC que la Xunta ha remitido a A Coruña.

"Mi pregunta y la de los taxistas es: ¿por qué Inés Rey no tramita las más de cien sanciones e impone las multas a los VTC? La alcaldesa debe sacarlas del cajón, si no puede incurrir en prevaricación. ¿O les ha dicho a los VTC que tienen barra libre para incumplir la normativa?", se ha preguntado este martes el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo.

El Ayuntamiento, preguntado por Quincemil, afirma que está "estudiando y tramitando" los expedientes enviados por la Xunta de Galicia. A mediados de octubre, el Gobierno gallego remitió casi 250 actas de infracción a varios municipios de Galicia tras detectar que vehículos de turismo con conductor (VTC) realizaban transportes urbanos, para lo que no tienen autorización. En A Coruña había 112 actas.

El mismo día, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) permitió a los VTC, a través de una medida cautelar interesada por Uber, una de las empresas operadoras de estos vehículos, circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de A Coruña en las mismas condiciones que los taxis.

Ordenanza "anticuada"

El PP de A Coruña demanda "respeto hacia los taxistas" y duda del punto de vista del Gobierno local: "Rey dice que va a pedir datos de los taxis. Está reconociendo que aprobó la ordenanza de movilidad sin tener los datos de usos de los taxis, uno de los principales medios de transporte de la ciudad".

Lorenzo atribuye al Concello "inmadurez política" por culpar a la Xunta del conflicto entre taxis y VTC y cuestiona su planteamiento regulador. "La alcaldesa dice que no tiene sentido que cada ayuntamiento regule a su manera, pero cuando se permitió que cada concello regulase la tasa turística, no tardó ni cinco minutos en aprobarla sin importarle el resto".

Rey también propuso la semana pasada otras posibles medidas que sirvan para "mejorar el servicio del taxi" en la ciudad, como tarifas fijas según qué servicios o momentos del día, la revisión de la concesión de licencias o cambiar la aplicación para la reserva de vehículos.

El PP, mientras, critica que la ordenanza de movilidad aprobada este mismo año no haya incluido la regulación de los VTC. "No se trata de estar con el PP, sino de apoyar a los taxistas y buscar soluciones a un problema creado por Inés Rey y BNG cuando desaprovecharon una gran oportunidad al aprobar hace solo unos meses una ordenanza de movilidad que ya se ha quedado anticuada", señala Lorenzo.