Oleiros (A Coruña) inicia el lunes las obras del tramo pendiente del paseo que conectará con Cambre

Las máquinas comenzarán a trabajar el próximo lunes en la construcción del tramo pendiente del paseo de la ría entre Oleiros y Cambre, una actuación que esta mañana dio su primer paso con las tareas de replanteo y una reunión técnica entre Costas de A Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros.

La intervención supone 1,8 millones de euros de inversión y se ejecutará en terrenos municipales clasificados como zona verde, dentro del parque público do Seixo.

El proyecto obligará a talar los eucaliptos limítrofes y las acacias del borde con el paseo de Cambre, además de eliminar dos antiguos fosos que en su día funcionaron como embarcadoiros.

El alcalde, Ángel García Seoane, recordó que la decisión de impedir el paso por el tramo nuevo del paseo se tomó por motivos de seguridad y para garantizar la continuidad del proyecto.

"O tempo dános a razón", afirmó, destacando que la obra permitirá unir de forma definitiva los paseos de Oleiros y Cambre y avanzar también en el tramo del Paraíso.

Cuando finalicen los trabajos, el Paseo da Ría quedará conectado con Cambre y Culleredo, completando una red de sendas costeras transitable desde Lorbé hasta Perillo.

El Ayuntamiento anunció además que esta red seguirá creciendo con el futuro tramo litoral de Dorneda, entre Naval y Canide.