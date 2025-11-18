A Coruña impulsa una red pionera de ciberseguridad para la gestión del agua

La ciudad de A Coruña será escenario del nacimiento de la primera Rede de Ciberseguridade na Xestión dos Sistemas de Auga, una iniciativa descrita como pionera al no existir hasta ahora ninguna entidad dedicada específicamente a la protección digital de este recurso.

El proyecto está impulsado por la Cátedra Emalcsa-UDC, el Citic, la Cátedra CyberH20, el Incibe y la Universitat de Girona.

El director xeral de Emalcsa, Jaime Castiñeira, subrayó que el agua se ha convertido en un recurso sometido a un proceso de digitalización avanzado, lo que abre "oportunidades y amenazas" que requieren nuevas herramientas de seguridad.

El objetivo de la red será garantizar que ningún incidente cibernético afecte al servicio ni a la ciudadanía, reforzando la coordinación entre entidades especializadas.

La iniciativa reunirá a 70 investigadores y representantes de 28 entidades público-privadas, tanto nacionales como internacionales, todas ellas con especial preocupación por la seguridad digital aplicada al ciclo del agua.

Los actos comenzarán este jueves 20 de noviembre con la constitución del grupo de trabajo encargado de diseñar la estructura y los contenidos de la red.

Los resultados se presentarán el viernes 21 en el Citic del campus de Elviña, en una jornada con conferencias, mesas redondas y presentaciones técnicas.