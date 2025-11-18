Atropellan en A Coruña a un joven cuando cruzaba por un paso de peatones en la ronda de Outeiro

Un joven ha resultado herido leve este mediodía en A Coruña cuando cruzaba por un paso de peatones en la Ronda de Outeiro a la altura de la incorporación a la avenida desde Alfonso Molina.

El suceso se produjo a eso de las 14:50 horas cuando el joven de 22 años fue alcanzado por un vehículo en el momento que pasaba por un paso de peatones sin regular.

Según informan fuentes de la Policía Local el incidente ocurrió en la incorporación desde la ronda de Outeiro a Alfonso Molina, hasta donde se trasladaron Urxencias Sanitarias, que finalmente trasladaron al herido al hospital Modelo de A Coruña con heridas leves.