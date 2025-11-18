Arteixo (A Coruña) inicia la retirada de lodos en Parque Central para regenerar el hábitat del río Bolaños

A partir del próximo lunes comenzarán los trabajos de retirada de lodos en la laguna del Parque Central de Arteixo, en el marco del proyecto Londra Arteixo - Regeneración del Hábitat.

Esta actuación se realiza siguiendo las recomendaciones del Informe del 28 de enero de 2025 del Servicio de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el medio ambiente, ya que aves, anfibios y mamíferos han finalizado sus épocas de cría.

El dragado y la retirada de troncos y ramas se llevarán a cabo dentro de la propia laguna, por lo que será necesario disminuir el nivel de agua abriendo la compuerta del azud.

Esta limpieza periódica evita la colmatación de la laguna por los sedimentos arrastrados por el río Bolaños y su afluente, el Bidueiro.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Londra Arteixo contempla actuaciones destinadas a la recuperación del curso fluvial urbano del río Bolaños y del Rego da Bidueira, incluyendo la regeneración de tramos de lechos fluviales, la plantación de arbolado y la recuperación de hábitats, como el bosque de galería.