Xuxán, en A Coruña, presentan alegaciones al PGOM al eliminar el vial sobre Alfonso Molina

Los vecinos de Xuxán han presentado sus alegaciones al modificativo del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado por el Concello de A Coruña, que cambia de forma notable la planificación aprobada en 2014 para el sector SURT-2 "Parque Ofimático / Xuxán".

Unarectificación puntual con la que se pretende dotar de nuevas infraestructuras al barrio para dar servicio a la comunidad de vecinos, muy lejos del planteamiento inicial, que apostaba por un uso terciario con oficinas.

Con ello, se planteaban nuevos accesos al barrio para solucionar los problemas de conectividad que tenían con la ciudad. Sin embargo, algo que les sorprendió a los vecinos al leer el documento fue la supresión del vial previsto sobre Alfonso Molina, entre otras modificaciones.

Las quejas se centran, sobre todo, en movilidad, accesos y aparcamiento, tres asuntos que consideran "vitales" para un barrio que sigue creciendo sin que las infraestructuras acompañen al ritmo que deberían.

La Asociación de Vecinos, con María D. Sierra Sánchez como presidenta, denuncia que la propuesta municipal suprime viales de entrada y salida, baja la ratio de plazas de aparcamiento y aporta un estudio "insuficiente" de movilidad, algo que, según el colectivo, puede agravar problemas ya existentes y los que traerá el desarrollo de Monte Mero.

La presentación formal de las alegaciones se produjo dentro del plazo abierto tras el anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia el 15 de septiembre de 2025; la propia Asociación acordó por unanimidad presentar el documento en la asamblea del 30 de octubre de 2025.

Entre todos los vecinos llegaron a la conclusión de que la modificación no incorpora un análisis de movilidad veraz. El texto del barrio afirma que la memoria oficial asegura que la modificación "no afecta" a la estructura viaria, pero los vecinos muestran planos en los que desaparecen dos viales previstos en el plan de 2014 que facilitaban la entrada y la salida de Xuxán hacia la ciudad.

Además, alertan de la creación del vial V19 que conectaría con Monte Mero —donde el PIA en trámite prevé 4.025 viviendas— y que, según la Asociación, incrementará el tránsito hacia Xuxán sin haberse evaluado adecuadamente. Por todo ello reclaman que se haga el estudio de movilidad que exige la normativa.

Qué viales se han suprimido (según las alegaciones)

El escrito detalla dos cambios que inquietan especialmente a los residentes: la desaparición de la conexión hacia la calle Enrique Mariñas Romero y la eliminación del vial V13, previsto para enlazar con la rotonda que conecta Lamelas, Rebandas y la avenida de la Universidad.

La Asociación sostiene que ambos accesos permitían salidas semidirectas a la Avenida del Alcalde Alfonso Molina y que su eliminación aumentará la presión sobre las vías actuales.

Por todo ello solicitan que se recuperen o se habiliten alternativas a los viales suprimidos (al menos una salida y una entrada directas a Alfonso Molina) o que se justifique técnica y administrativamente su supresión.

Aparcamiento: no aceptan rebajar la reserva

Otro punto sensible es la propuesta de reducir la ratio de plazas de aparcamiento: pasar de la reserva vigente (1,53 plazas por cada 100 m² edificables, según el plan de 2014) al mínimo legal de 1 plaza por cada 100 m².

Desde la Asociación recuerdan que la ley establece un mínimo, que no impide adoptar requisitos más exigentes, y advierten del riesgo de colapso si se unen más viviendas y menos plazas, algo que sucede en otros muchos barrios de la ciudad. También apuntan que ya existen zonas con alta ocupación (por ejemplo el "minipolígono") y que eliminar plazas equivaldría a agravar un problema urbano real.

Soleamiento y "minipolígono"

En cuanto a la ordenación del minipolígono, la alternativa seleccionada plantea cuatro torres de 15 plantas. Aunque la Asociación entiende la intención de aumentar vivienda protegida, reclama un estudio de soleamiento y de sombras para garantizar que el parque central y las zonas verdes no queden afectados por la nueva volumetría.

Vuelos y coherencia urbana

Las alegaciones también reclaman mantener la regulación actual sobre vuelos (salientes en fachadas): hoy autorizados a partir de la segunda planta, la modificación permitiría vuelos desde la primera, lo que, según los vecinos, rompería la coherencia estética y paisajística del barrio, ya que muchas parcelas ya están edificadas con la tipología vigente.

Los vecinos concluyen que no están en contra de que Xuxán crezca o de que se haga vivienda protegida. Su demanda es sencilla y práctica: que el crecimiento venga acompañado de planificación realista, accesos suficientes y dotaciones que eviten trasladar a la ciudadanía problemas que hoy no existen. El documento ya forma parte del expediente y pide que sus alegaciones se incorporen al trámite antes de seguir adelante.