Inés Rey solicita a la Xunta un Centro de Crisis 24h en A Coruña para víctimas de violencia sexual

La alcaldesa de A Coruña Inés Rey este miércoles en rueda de prensa tras la Xunta de Goberno Local. Quincemil

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reclamado a la Xunta la creación de un Centro de Crisis 24 en la ciudad para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual. La ciudad herculina es la única gran urbe de Galicia que no cuenta con centro hospitalario que disponga de esta unidad. En cambio, Santiago, Ferrol, Lugo y Ourense sí lo tienen.

Así lo ha señalado este lunes, 17 de noviembre, durante la presentación oficial de la programación del Concello por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, 25N, y que este año se engloba bajo el lema 'Non hai escusas': "A Coruña es una de las principales áreas de Galicia y necesita un centro de Crisis 24 horas".

En esta línea, Rey expuso que es necesario reforzar la prevención, la educación y dar recursos de atención a las víctimas, así como contar con un sistema de acogida y de reparación. "Los Centros de Crisis ofrecen atenciones psicológicas, jurídicas y sociales, las 24 horas de los 365 días del año", indicó.

A lo que añade que son dispositivos necesarios, que cumplen con la asistencia legal y responden a una demanda social. Atender esta necesidad, insiste, se trata de "una cuestión de justicia territorial y de derechos humanos".

Rey subrayó que A Coruña ya cuenta con una red municipal sólida de apoyo a las víctimas, formada por un Centro de Información a las Mujeres, una casa de acogida, servicios especializados de intervención y un tejido asociativo "muy experimentado" en esta materia.

"Tenemos profesionales y entidades con experiencia, pero falta incorporar un Centro de Crisis 24 horas que complete la atención que ya ofrecemos desde el Concello", señaló. Por ello, pidió públicamente a la Xunta que dote a la ciudad de este servicio, "en coordinación con el Concello y con recursos especializados, que la ciudad ya está preparada para acoger".