Aplazada la colocación de la gran cúpula del multiusos de Bastiagueiro, en Oleiros, tras un primer intento fallido

La espectacular operación prevista para este lunes en Bastiagueiro, con la elevación y colocación de la enorme cúpula del nuevo edificio multiusos, tendrá que esperar unas horas más. El levantamiento, que requería una grúa especial de 750 toneladas, se intentó ejecutar esta mañana, pero finalmente tuvo que ser aplazado tras un primer intento fallido.

La maniobra, de gran complejidad, no pudo completarse tras verificar ciertos problemas con los enganches y la previsión es que la colocación pueda retomarse esta tarde, tal y como informan desde el propio ayuntamiento.

La pieza que coronará el edificio —ensamblada dentro del recinto con un entramado de cimbras de acero— tiene 1.450 metros cuadrados de superficie, 135 metros de perímetro y 41,5 metros de diámetro. Su instalación supondrá uno de los hitos constructivos más llamativos del proyecto.

El nuevo multiusos, visible ya desde la avenida Che Guevara, avanza a buen ritmo y empieza a cambiar el paisaje de Bastiagueiro. La estructura de hormigón y cristal será posteriormente recubierta de vegetación para integrarse en el entorno, con el objetivo de convertirse en un referente cultural y social del municipio.

El edificio albergará conciertos, ferias, competiciones deportivas, congresos y espectáculos, reforzando la posición de Bastiagueiro como uno de los epicentros culturales de Oleiros. Su localización, a unos 20 minutos a pie desde Perillo, Santa Cristina o Santa Cruz, facilitará el acceso al gran espacio central y a sus salas polivalentes.

El arquitecto del proyecto, Fernando Martínez, resume así la filosofía del diseño: "Es un edificio flexible, capaz de acoger distintos usos, donde cada apertura convierte lo natural en escenario y lo cotidiano en experiencia. La arquitectura puede ser soporte, umbral y horizonte al mismo tiempo".

Si todo transcurre según lo previsto, la cúpula quedará colocada a lo largo de la tarde, culminando una de las maniobras más espectaculares de la obra.